30.11.2025 02:47

İki otobüs çarpıştı, 9 kişi yaralandı
Çorlu'da şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsle halk otobüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait M.E.A. idaresindeki halk otobüsü, akşam saatlerinde Çorlu Hatip Mahallesi'nde E.K. yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpıştı.

 

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler M.E.A. ve E.K. ile otobüslerde bulunan 7 yolcu yaralandı. Yaralılar, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

