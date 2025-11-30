İki otobüs kazaya karıştı, çok sayıda yolcu yaralandı
30.11.2025 09:19
Anadolu Ajansı
AA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, halk otobüsü ile yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait M.E.A.'nın kullandığı halk otobüsü, Hatip Mahallesi'nde E.K.'nın kullandığı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler M.E.A. ve E.K. ile otobüslerde bulunan 7 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince Çorlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.