Bolu'nun Mengen ilçesinde Nejdet B. idaresindeki otomobil ile Ali D. yönetimindeki otomobil Dörtyol mevkisinde çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve sağlık personeli tarafından Mengen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nejdet B., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Ali D. ve eşi Ayşe D. ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Bolu'nun Mengen ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde Nejdet B. idaresindeki otomobil ile Ali D. yönetimindeki otomobil Dörtyol mevkisinde çarpıştı.