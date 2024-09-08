İki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 kişi yaralı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yenişehir istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeki Yunus Ş. (29) yönetimindeki 16 LUT 57 plakalı otomobil ile Pelitözü istikametinden Yenişehir kara yolu istikametine seyir halindeki Mustafa E. (78) idaresindeki 16 BJY 732 plakalı otomobil Pelitözü kavşağı mevkisinde çarpıştı.



Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Süheyla İ. E. (71), Merve Ş. (26) ve Doruk Ş. (1) yaralandı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.