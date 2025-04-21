İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştı. Kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Fotoğraf: Arşiv

Selvilitepe Mahallesi Irlamaz Yolu'nda Figen Zengin idaresindeki otomobille karşı yönden gelen Yunus Durak (39) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Yusuf (4) ve Teslime Durak (36), ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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