İki otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 10 kişi yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5'i çocuk 10 kişi tedavi altına alındı.



M.A. (32) yönetimindeki 34 HCP 484 plakalı otomobil ile A.Ş. (35) idaresindeki 58 AAC 826 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi'nde çarpıştı.



Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan A.A. (34), E.A. (35), N.A. (7), Ö.A.A. (5), Ü.H.A. (9), H.E.A. (12), D.F. (38) ve D.Z.A. (3) yaralandı.



Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.