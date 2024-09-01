İki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralı

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Onur Veysel Ö. idaresindeki 06 DJR 156 plakalı otomobil, Çubuk ilçesi Şabanözü yolu Çubuk Canlı Hayvan Pazarı mevkisinde, Mustafa Ç. yönetimindeki 06 BEM 761 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki A.Y, G.B.Ç, H.E.Ç. ve L.Ç. yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralı - 1

İhbar üzerine kaza yerine, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından açıldı.

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