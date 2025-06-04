İki otomobil çarpıştı: Anne ve bebeği öldü

Ceyhan-Kadirli kara yolunun hayvan pazarı mevkisinde Ramazan Kement'in kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Ziya K'nın idaresindeki otomobil çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Ramazan Kement ile aynı araçtaki Selver Sonkaya ve 1,5 yaşındaki bebeği Alparslan Sonkaya ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan Selver Sonkaya ve bebeği, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Anne ve bebeğinin cenazeleri morga kaldırıldı, sürücü Ziya K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.