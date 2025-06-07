İki otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Baran A. (20) idaresindeki otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak ile Bizim Sokak kesişiminde Fehim D. (35) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışma sonucu, Fehim D’nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Kerem A. (10) yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

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