İki otomobil çarpıştı biri yoldan çıktı: 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Çay Mahallesi Maltepe Caddesi'nde meydana geldi. Mithat Gülşen Caddesi'ndeki tali yolda seyreden G.A. idaresindeki otomobil, ana yola çıktığı esnada hastane yönüne giden H.D. yönetimindeki otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle G.A idaresindek otomobil, başka araçlara çarpmamak için yoldan çıkarak bir evin boşluğuna düştü. Araçta bulunan sürücü G.A., kızı İ.A. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 12 yaşındaki oğlu K.A.A. yaralandı. İhbarla olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoldan çıkıp boşluğa düşen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.