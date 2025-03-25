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İki otomobil çarpıştı: İki yaralı

Kırklareli'nde iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu iki kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: İki yaralı

Cemal H. idaresindeki otomobil, Kızılcıkdere köyü yakınlarında Nedim G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Cemal H. ile aynı araçta bulunan Raif H. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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