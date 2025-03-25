İki otomobil çarpıştı: İki yaralı

Cemal H. idaresindeki otomobil, Kızılcıkdere köyü yakınlarında Nedim G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücülerden Cemal H. ile aynı araçta bulunan Raif H. yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

