İki otomobil çarpıştı: Karabük'te feci kaza

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada, biri çocuk, üç kişi yaralandı.

- kara yolunun Ovacık ilçesi yol ayrımında E.G. idaresindeki otomobil, aynı yöne giden S.A. yönetimindeki otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Kazada, sürücü E.G. ile aynı otomobildeki A.A.G. (2) ve İ.Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan A.A.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

