İki otomobil çarpıştı. Lise öğrencisi yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Duba Plajı önünde 10 ATU 131 plakalı otomobil ile içinde Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Lisesi'nin 5 öğrencisinin bulunduğu 17 ES 184 plakalı otomobil çarpışmıştı.

Kazada yaralanan 6 kişiden Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ege Hurus (18), kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.