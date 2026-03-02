İki otomobil çarpıştı. Lise öğrencisi yaşamını yitirdi
02.03.2026 23:03
Anadolu Ajansı
İki otomobilin çarpıştığı kazada lise öğrencisi hayatını kaybetti.
İHA
Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Duba Plajı önünde 10 ATU 131 plakalı otomobil ile içinde Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Lisesi'nin 5 öğrencisinin bulunduğu 17 ES 184 plakalı otomobil çarpışmıştı.
Kazada yaralanan 6 kişiden Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ege Hurus (18), kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.