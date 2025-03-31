İki otomobil çarpıştı: 6'sı çocuk 10 yaralı

Besni ilçesine bağlı Beşyol köyü yakınlarında Erkan Erdoğan yönetimindeki hafif ticari araç ile Nusret Yaman idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.



Kazada iki sürücü ile araçlarda bulunan 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.



Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Toplam 10 yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.