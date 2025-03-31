İki otomobil çarpıştı: 6'sı çocuk 10 yaralı

Adıyaman'da Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 6'sı çocuk 10 yaralı

Besni ilçesine bağlı Beşyol köyü yakınlarında Erkan Erdoğan yönetimindeki hafif ticari araç ile Nusret Yaman idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada iki sürücü ile araçlarda bulunan 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Toplam 10 yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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