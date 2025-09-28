İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine Ataköy girişinde iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir otomobilin motoru yerinden koparak yola savruldu. Kazada, her iki otomobilin sürücüsü ve yanlarındaki yolcular olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.