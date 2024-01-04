İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Sürücüler M.S. ve Abdulvahap Deniz ile Türkan Solak (29) ağır yaralandı.



Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Deniz ile Türkan Solak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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