İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Muğla'da M.S'nin kullandığı otomobil, Seydikemer ilçesi Çaykenarı Mahallesi Fethiye-Kaş kara yolunda, Abdulvahap Deniz (49) idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
M.S. yönetimindeki otomobilde bulunan Sema Solak'ın (57) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücüler M.S. ve Abdulvahap Deniz ile Türkan Solak (29) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Deniz ile Türkan Solak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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