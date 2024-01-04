İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

'da M.S'nin kullandığı otomobil, Seydikemer ilçesi Çaykenarı Mahallesi Fethiye-Kaş kara yolunda, Abdulvahap Deniz (49) idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

M.S. yönetimindeki otomobilde bulunan Sema Solak'ın (57) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 ağır yaralı - 1

Sürücüler M.S. ve Abdulvahap Deniz ile Türkan Solak (29) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Deniz ile Türkan Solak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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