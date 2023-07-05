İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 kişi yaralandı

, dün saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Üzümlü köyü mevkisinde meydana geldi.

Tongurlu köyüne giden N.O. (65) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen R.D. (60) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle R.D. yönetimindeki otomobil takla atarak yolda ters döndü. Kaza sonucu her iki otomobilde bulunan R.D., Z.D., N.O., G.U. ve N.O. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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