İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kırıklareli’nin Pınarhisar ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

’nin Pınarhisar ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçedeki Meşelik mevkisinde meydana geldi.

Şeyma Dillice’nin kullandığı 34 BOR 656 plakalı otomobil ile İbrahim Çavuşlar yönetimindeki 59 AAD 211 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - 1

Kazada otomobillerin sürücüleri ile Hatice Atlas, Yağız Atlas, Hatice Mira ve İlhan Dillice yaralandı.

İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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