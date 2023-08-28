İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kazada otomobillerin sürücüleri ile Hatice Atlas, Yağız Atlas, Hatice Mira ve İlhan Dillice yaralandı.



İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.