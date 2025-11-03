İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Gölyaka ilçesi Yazıpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Düzce yönünden Gölyaka yönüne giden Çetin B. yönetimindeki 34 SK 7143 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yılmaz E. idaresindeki 07 AVD 397 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.



Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

