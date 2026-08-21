İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki kişi öldü, iki yaralı

Diğer otomobildeki Gülçin K. ve Yağmur Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yaralılardan Gülçin K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada kazada park halindeki iki otomobil de hasar gördü.