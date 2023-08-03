İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaşındaki çocuk öldü

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan, S.K’nin kullandığı araçta bulunan 3 yaşındaki E.M.T. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin