İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaşındaki çocuk öldü

Karabük'te kavşağa kontrolsüz girdiği öne sürülen otomobile, başka bir otomobilin çarptığı kazada 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaşındaki çocuk öldü

yönünden Bartın yönüne giden M.I. yönetimindeki otomobil, kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen S.K. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kaza, öğle saatlerinde Eflani yolu kavşağında meydana geldi.

S.K.'nin aracı, savurulup tabelaya çarparak devrildi. Kazada iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaşındaki çocuk öldü - 1

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan, S.K’nin kullandığı araçta bulunan 3 yaşındaki E.M.T. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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