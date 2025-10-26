İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Uğur Yeşil'in (44) kullandığı otomobille Celal Canöz'ün (26) kullandığı başka bir otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Tadım kavşağında çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile Nejla (47) ve Nisa Nur Canöz (6) yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

