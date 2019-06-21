Konya'nın Beyşehir ilçesinde Dursun Güler (42) idaresindeki otomobil, Beyşehir-Isparta kara yolunun 3. kilometresinde Toparmut mevkisindeki köprü üzerinde, karşı yönden gelen Mustafa Erdem (49) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan, sürücüler ile araçlarda bulunan Nazım Güler (17), Tuğçe (17) ve Raziye Erdem (17), Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Dursun ve Nazım Güler, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.