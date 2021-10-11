İki otomobilde 29 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan kara yolunun Sarıkonak köyü mevkiinde yol kontrolleri yaptı.



Durdurulan iki otomobilde arama yapıldı. Aramada, iki otomobilin içi ve bagaj kısmına balık istifi doldurulan Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, iki sürücü de gözaltına alındı.



Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan 2 sürücünün jandarmadaki sorguları sürüyor.

