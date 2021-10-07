İki otomobilin çarptığı Cesur hayatını kaybetti: Sürücüler aynı gün serbest

Antalya'da art arda çarptıkları çocuğun ölümüne neden olan iki sürücü aynı gün serbest kaldı.

Kaza geçtiğimiz pazartesi günü Kepez ilçesinde meydana geldi.

Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Cesur İstimihan'a arka arkaya iki otomobil çarptı.



Cesur İstimihan'a olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Kepez Devlet Hastanesine'ne kaldırılan ortaokul öğrencisi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cesur’un cenazesi, memleketi Mardin’de toprağa verildi. Çocuğa çarpan sürücüler ise aynı gün serbest bırakıldı.

“DAHA 14 YAŞINDA HAYATI ALINDI”



Sürücülerin serbest kalmasına tepkili olan dayı Vecdi İstimihan, “Buradan bütün anne babalara sesleniyorum, trafik kazasında iki araba çarpması sonucu yeğenim hayatını kaybetti. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu kişiler aynı gün içerisinde serbest kalıyor. Bu nasıl bir adalet. Daha 14 yaşında hayatı alındı” dedi.