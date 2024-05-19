İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 3. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ç. idaresindeki otomobil ile Umut A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Ramazan Ç. ve her iki araçta yolcu olarak bulunan Sercan A. ve Can K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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