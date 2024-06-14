İki otomobilin çarpıştığı kazada evli çift öldü

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 78 yaşlarındaki evli çift hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada evli çift öldü

'da Salihli-Köprübaşı eski yolu Bezirganlı mevkisinde Ziya D. (60) yönetimindeki 45 AND 476 plakalı otomobil, H.S.'nin (67) kullandığı 47 NDS 3 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, H.S.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Sabri Akşen ile eşi Hatice Akşen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Ziya D. ile H.S. de sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akşen çiftinin cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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