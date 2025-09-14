İki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

'ın Güçlükonak ilçesi Damlarca köyü mevkisinde, S.B. idaresindeki otomobil, S.Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı sürücüler burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

