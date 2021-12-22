İki pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpek, 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Hayati tehlikesi olduğu belirtilen çocuk hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 22.12.2021 - 17:27

İki pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

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'te, pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı çocuk, tedavi altına alındı.

Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hayati tehlikesinin olduğu belirtilen çocuk, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından soruşturma başlatan güvenlik güçleri, biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

Çevredeki bir sitenin yönetimi tarafından beslendiği belirtilen söz konusu köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından koruma altına alındı.

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