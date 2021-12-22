İki pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 22.12.2021 - 17:27
Gaziantep'te, pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı çocuk, tedavi altına alındı.
Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Hayati tehlikesinin olduğu belirtilen çocuk, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayın ardından soruşturma başlatan güvenlik güçleri, biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.
Çevredeki bir sitenin yönetimi tarafından beslendiği belirtilen söz konusu köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından koruma altına alındı.