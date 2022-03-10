Şanlıurfa'da iki polisi şehit eden zanlı öldürüldü

Haberler - NTV Haber 10.03.2022 - 16:25 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 16:30
Şanlıurfa'da iki polisi şehit eden saldırgan öldürüldü.
Haliliye ilçesinde takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açılmış ve iki polis şehit olmuştu.
Kaçan şüphelinin yakalanması için geniş operasyon başlatıldı.
Operasyonun sonucunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda zanlının emniyet operasyonunda ölü ele geçirildiğini duyurdu.
İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 10, 2022
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.