Şanlıurfa'da iki polisi şehit eden zanlı öldürüldü

İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa'da iki polisi şehit eden saldırganın ölü ele geçirildiğini duyurdu.

Haberler - NTV Haber 10.03.2022 - 16:25 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 16:30

Şanlıurfa'da iki polisi şehit eden zanlı öldürüldü

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Şanlıurfa'da iki polisi şehit eden saldırgan öldürüldü. 

Haliliye ilçesinde takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açılmış ve iki polis şehit olmuştu.

Kaçan şüphelinin yakalanması için geniş operasyon başlatıldı.

Operasyonun sonucunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda zanlının emniyet operasyonunda ölü ele geçirildiğini duyurdu.

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