İki şehirde göçmen operasyonu: 19 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalandı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş şubeleri ekiplerince kent merkezinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.



İl Göç İdaresine bağlı Mobil Göç Noktası Aracı'nın da yer aldığı denetimde pansiyon, sokak ve caddelerde yakalanan düzensiz göçmenlerin pasaportları kontrol edildi, parmak izleri alındı.



Denetimlerde Irak ve İran uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklulardan birinin "basit yaralama" suçundan arandığı belirlendi.



Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Karahıdır Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.



Denetimde yabancı uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.