İki sevgili ağaçta asılı bulundu: 8 ay önce de eşi kendini asmış

Murat Paçalı'ya ait evin bahçesine su almak için gelenler, ağaçta biri kadın iki kişinin ipte asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağaçta iple asılı iki kişinin hayatını kaybettiği belirledi.



Jandarma, intihar ettikleri tahmin edilen iki kişiden birinin evin sahibi iki çocuk babası Murat Paçalı, diğerinin ise bir süredir birlikte yaşadığı yabancı uyruklu sevgilisi olduğunu belirlendi.