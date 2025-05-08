İki sevgili ağaçta asılı bulundu: 8 ay önce de eşi kendini asmış
İzmir'in Bergama ilçesinde, Murat Paçalı (45) ile sevgilisi evinin önündeki ağaçta iple asılı ölü bulundu. İki çocuk babası Paçalı'nın eşinin de 8 ay önce aynı evde kendini tavana asarak intihar ettiği öğrenildi.
Murat Paçalı'ya ait evin bahçesine su almak için gelenler, ağaçta biri kadın iki kişinin ipte asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ağaçta iple asılı iki kişinin hayatını kaybettiği belirledi.
Jandarma, intihar ettikleri tahmin edilen iki kişiden birinin evin sahibi iki çocuk babası Murat Paçalı, diğerinin ise bir süredir birlikte yaşadığı yabancı uyruklu sevgilisi olduğunu belirlendi.
Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Paçalı ve sevgilisinin cansız bedenleri önce Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Jandarma, Paçalı'nın sevgilisinin kimlik bilgilerinin tespitine çalışırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
8 AY ÖNCE DE EŞİ KENDİSİNİ TAVANA ASARAK İNTİHAR EMİŞ
Olayla ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, sevgilisiyle ağaçta asılı bulunan Murat Paçalı'nın eşi Gülsüm Paçalı'nın geçen eylül ayında aynı evde kendisini tavandaki kancaya iple asarak intihar ettiği öğrenildi.
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