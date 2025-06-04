İki sürücüye sosyal medyadan 53 bin lira ceza

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüleri sosyal medyada paylaşılan iki sürücüye ceza verdi.

Sanal trafik devriyesi ekipleri 25 Mayıs'ta D-100 Kuzey Kartal Köprüsü mevkisinde ani yön değiştirerek trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 34 aracın sürücüsünün A.E.A. olduğu tespit edildi.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "sağa dönüşte sinyal vermemek", "drift atmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 48 bin 378 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine de 60 gün süreyle el kondu.

ADLİ İŞLEM DE YAPILDI

Ekipler ayrıca Sancaktepe'de 26 Nisan'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri basın ve sosyal medyada paylaşılan aracın sürücüsünün, E.H olduğunu belirledi.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirmek", "sürücülerin iki şeridi aynı anda ihlal etmeleri", "yakın takip" ve "saygısızca araç sürmek" maddelerinden toplam 5 bin 146 lira para cezası uygulandı.

İki sücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten adli işlem yapıldı.