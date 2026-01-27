İki takım birbirine girdi. Maç sonrası çıkan kavgada başkanın kolu kırıldı

Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Balkanspor ile Yarımburgaz Spor arasında yaşanan maçta kavga çıktı.



U15 Süper Amatör Ligde mücadele eden İstanbul Balkanspor ile Yarımburgaz Spor Küçükçekmece Kemal Aktaş Stadında karşı karşıya geldi. Maç esnasında taraftarlar arasında başlayan tartışma ve küfürleşme bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Sokağa taşan kavgada taraflar birbirine girdi. Kavgada Yarımburgaz Spor Kulüp Başkanı Recai Şaz'ın kolu kırılırken toplamda iki kişi yaralandı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.