İki telefonu yanlışlıkla çöpe attı, tüm poşetler tek tek arandı

Antalya’da yanlışlıkla çöpe atılan iki telefon, belediye işçilerinin çalışmasıyla bulundu. Çöp poşetlerini tek tek arayan ekipler, 90 bin lira değerindek iki telefonu bulup sahibine teslim etti.

İki telefonu yanlışlıkla çöpe attı, tüm poşetler tek tek arandı

’da yanlışlıkla çöpe atılan iki telefon, poşetleri tek tek arayan görevliler tarafından bulundu.

Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi’nde yaşayan Hatice Karaca, dün evdeki çöp poşetlerini sokaktaki konteynere atıp geri döndüğünde iki cep telefonunun olmadığını fark etti.

Cep telefonlarını yanlışlıkla çöpe atmış olabileceğini düşünen Hatice Karaca, konteyneri kontrol etti.

Konteynerin boş olduğunu gören Hatice Karaca, Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü arayıp, yardım istedi.

İki telefonu yanlışlıkla çöpe attı, tüm poşetler tek tek arandı - 1

KAMYONLAR TAHLİYE MERKEZİNDE TOPLANDI

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Boğazkent Mahallesi’nden çöp alan kamyonları tahliye merkezinde topladı.

Kamyonlardaki çöpler yere boşaltılarak kepçe ve belediye çalışanları yardımıyla arandı.

Arama sonucunda Karaca’ya ait iki cep telefonu temizlik işçileri tarafından bulundu.

Telefonların bulunduğu haberi verilen Hatice Karaca, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne gelerek teslim aldı.

Telefonlarına kavuşan Hatice Karaca, “Yaklaşık 90 bin lira civarında olan iki cep telefonumuzu bulmak için büyük çaba sarf eden, çöp kamyonlarını boşaltarak tek tek tarayan temizlik işleri çalışanlarına teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde telefonlarıma kavuştum.” dedi.

Temizlik işleri çalışanları da Karaca’ya yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Polisi şehit etmişti: Çöp poşeti giydirildi, hayvan taşıma aracına bindirildi!

TÜRKİYE HABERLERİ

81 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

81 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

İtfaiye Haftası ne zaman? (İtfaiye Haftas tarihleri)

İtfaiye Haftası ne zaman? (İtfaiye Haftas tarihleri)

Mardin’de evin avlusunda silahlı saldırı

Mardin’de evin avlusunda silahlı saldırı

Para sayma görüntüleri soruşturmasında yargı süreci başladı

Para sayma görüntüleri soruşturmasında yargı süreci başladı

CHP Genel Başkanı Özel, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Özel, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı

Küçük Halil İbrahim’in acı ölümü: Babası fark etmedi, traktörün altında kaldı

Küçük Halil İbrahim’in acı ölümü: Babası fark etmedi, traktörün altında kaldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...