İki termik santral bacalarına filtre takılmadığı gerekçesiyle mühürlendi

Manisa'da bulunan Soma Termik Santrali ve Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan 2 santral verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle gece yarısı mühürlendi.

somadaki-termik-santral-muhurlendi_2633_dhaphoto2.jpg

İlişkili Haberler

Termik santraller için verilen süre doluyor

Termik santraller için verilen süre doluyor

SON DAKİKA HABERİ: Santrale filtreyi erteleyen düzenleme yasa metninden çıkarıldı

SON DAKİKA HABERİ: Santrale filtreyi erteleyen düzenleme yasa metninden çıkarıldı

Manisa'nın Soma ve Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki termik santraller, bacalara filtre takılmaması nedeniyle mühürlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, termik santrallerin bacasına filtre takılması için 1 ocak 2020'ye kadar süre tanımıştı. Gece yarısı itibariyle denetimler başladı.

Manisa Soma ve Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki termik santrallere filtre takılmadığı belirlendi.

Her iki santral gerekli şartları karşılayamadığı için mühürlenerek faaliyetleri durdurdu. Santrallerin çevre izin belgesi alana kadar üretim yapamayacağı da öğrenildi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...