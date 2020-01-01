İki termik santral bacalarına filtre takılmadığı gerekçesiyle mühürlendi

Manisa'nın Soma ve Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki termik santraller, bacalara filtre takılmaması nedeniyle mühürlendi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, termik santrallerin bacasına filtre takılması için 1 ocak 2020'ye kadar süre tanımıştı. Gece yarısı itibariyle denetimler başladı.

Manisa Soma ve Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki termik santrallere filtre takılmadığı belirlendi.

Her iki santral gerekli şartları karşılayamadığı için mühürlenerek faaliyetleri durdurdu. Santrallerin çevre izin belgesi alana kadar üretim yapamayacağı da öğrenildi.

