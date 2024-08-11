İki ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Yakutiye'de Abdurrahim Şerif Beygu Caddesi'nden Mehmet Sekmen Caddesi yönüne giden B.I. idaresindeki 25 ABR 636 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Sekmen Caddesi'ne doğru seyreden A.K. yönetimindeki 25 AK 150 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Araçlardan savrulan eşya çevredekiler tarafından yoldan kaldırıldı, kazaya karışan araçlar çekicilerle götürüldü.

