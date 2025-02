İki TIR çarpıştı: 1 yaralı

Ankara-Bursa kara yolunda Muhammed C. (41) yönetimindeki TIR, trafik ışıklarında bekleyen Fikret D. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle Muhammed C, araç içinde sıkıştı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sıkıştığı yerden çıkarılan Muhammed C, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazanın ardından yaklaşık 2 saat trafik akışına kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.