İki TIR köprülü kavşaktan aşağı uçtu

Eskişehir'de kontrolden çıkan iki TIR'ın yaklaşık 12 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Ramazan Sarıçam (62) idaresindeki 26 UA 913 plakalı buzdolabı yüklü TIR ile aynı yönde ilerleyen Süleyman Kurt (32) yönetimindeki 63 AEK 558 plakalı pancar yüklü TIR, Eskişehir-Bursa kara yolunun 11'inci kilometresinde kontrolden çıktı.



Bariyerlere çarparak yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki köprülü kavşaktan düşen tırların sürücüleri Sarıçam ve Kurt yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Karayolları ekipleri, kaza nedeniyle dorseden yola saçılan pancarları temizledi. TIR'lar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

