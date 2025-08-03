İki tohum arasındaki büyüme farkı çiftçiyi kızdırdı: ''Ruh sağlığım bozuldu''

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 200 dekarlık tarlasına mısır eken çiftçi, kullandığı iki farklı tohum çeşidinden birinin hiç yeşermediğini ya da cüce kaldığını ifade etti. Aynı dönemde tarlasına iki farklı mısır tohumu ektiğini belirten çiftçi Ziya Kılıç, "Kullandığım bir tohum çok iyi çimlendi, sağlıklı gelişim gösterdi. Ancak diğeri ya hiç yeşermedi ya da gelişimi çok zayıf kaldı" diye konuştu.





''400 BİN TL'LİK YATIRIM YAPTIM''

Toplam 200 dekarlık ekim alanı için 40 torba mısır tohumu kullandığını belirten Kılıç, her bir torbanın 5 bin TL'den toplam 200 bin TL'ye mal olduğunu ifade etti. Ayrıca tarlaya yaptığı gübreleme harcamalarının da yaklaşık 200 bin TL olduğunu söyleyen çiftçi, "Toplamda 400 bin TL'lik yatırım yaptım ancak tarladan neredeyse hiçbir sonuç alamadım. Bu sadece benim değil, birçok üreticinin sorunu olabilir. Gereken mercilere başvurdum. Hakkımı arayacağım" dedi.

''HERBİSİT KALINTISI'' İDDİASI



Tohum firmasının yetkili ziraat mühendisi ile irtibata geçen Kılıç, firmanın teknik uzmanının, tohumda herhangi bir sorun olmadığını söylediğini öne sürerek, "Daha önce bu arazide kullanılan buğday ilaçlarından kalan herbisit kalıntıları çimlenmeyi engellemiş olabilir" ifadelerini kullandığını iddia etti.

