İki torbacının marketteki oyununu polisin dikkati bozdu

İstanbul'da polisi görünce ellerindeki uyuşturucu markete saklamaya çalışan iki torbacı yakayı ele verdi.

Arnavutköy'de ellerinde satışa hazır 20 paket uyuşturucu madde bulunan poşetle dolaşan iki torbacı, devriye atan polis aracını fark ederek markete girdi.

İçeride dolaşan zanlılar, uyuşturucu poşetini rafların arasına sakladı.

Durumdan şüphelenen polisler, şüphelilerin peşinden markete girerek, raf arasına saklanmış satışa hazır halde 20'şer gramdan oluşan 20 paket toplamda 376 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polislere yakalanan M.R.D. (18) ve C.D. (18) polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen bin 245 TL ele geçirildi.

İki şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.