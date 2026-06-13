"İki trafik polisi bir kişiyi dövdü" iddiasına soruşturma

İçişleri Bakanlığı , dün Iğdır'da iki trafik polisinin bir vatandaşı dövdüğü iddialarıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda mülkiye ve polis müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, söz konusu iddiaya ilişkin görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu görüntülerle ilgili, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 'nin talimatıyla iddiaların araştırılması amacıyla idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Olayın hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde incelenip aydınlatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.