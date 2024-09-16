Almanya'daki yangında iki Türk hayatını kaybetti: Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Almanya'nın Eberswalde kentinde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlun hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, "Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Almanya'daki yangında iki Türk hayatını kaybetti: Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlun hayatını kaybetti. 

Polis, Eberswalde'nin merkezinde bulunan üç katlı bir binanın hem işyeri kısmında hem de konut olan tarafında çıktığını, iki kişinin hayatını kaybettiğini ve altı kişinin yaralandığını bildirdi.

Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği aktarıldı.

Polis yangın nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlattı.

Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatıldığını bildirildi.

Açıklamada, "Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.

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