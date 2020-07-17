İki uzman çavuşa çocuğa istismardan tutuklama

Şırnak ve Batman'da 2 uzman çavuş cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı. İki zanlıyı görevden alan İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.



Şırnak'ta görevli uzman çavuş "A.A." 13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlı basit cinsel istismar ve silahlı tehdit iddiasıyla tutuklandı.

Siirt'te görev yapan uzman çavuş M.O.'nun da Batman'da 17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edildi.

Siirt'te gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı. İçişleri Bakanlığı iki uzman çavuşu görevden aldı. İdari soruşturma başlattı.