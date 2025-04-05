İki yaşındaki bebeğe kreşte dayak: "Yüzü parçalanmış"

Antalya'da bir bebek, kreşte diğer çocuklar tarafından dövüldü.

Anne Buse Altıparmak, kızını 28 Mart sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki özel kreşe bıraktıktan sonra işine gitti.

"BAŞKA BİR ÇOCUK ISIRDI" DEDİLER

Kreş yönetiminden öğle saatlerinde "kızının yemekhanede başka bir çocuk tarafından ısırıldığı" söylenerek aranması üzerine çocuğunun yanına giden Altıparmak, bebeğinin yüzünde yara izi, morluk, burnunda ve kulaklarında ise kan lekeleri olduğunu fark etti.

DAYAK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE

Buse Altıparmak, eşi Onur Altıparmak ile kızını hastaneye götürdü. Çift daha sonra savcılık talebiyle ulaştıkları güvenlik kamerası görüntülerinde, bebeklerinin kreşteki yaşı daha büyük iki çocuk tarafından dövüldüğünü gördü.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Altıparmak çifti konuyla ilgili kreş ve olayda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında şikayetçi oldu.