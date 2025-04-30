İki yaşındaki bebek öldüresiye dövüldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Aşağı mahallede eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan iki yaşındaki oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesine getirdi.

Başında travma oluşan bebek, Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından devam eden hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

POLİS EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı.

ERKEK ARKADAŞININ DÖVDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin dövdüğünü öne sürdü.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.