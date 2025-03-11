imsakiye

İki yaşındaki çocuk, 6'ncı kattaki balkondan düşüp öldü

Tokat'ta 6’ncı kattaki dairenin balkonundan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

İki yaşındaki çocuk, 6'ncı kattaki balkondan düşüp öldü

Olay saat 19.00’da Büyük Beybağı Mahallesi Gülaçar Sitesi'nde meydana geldi.

Sinan ve Nurcan Sayar çiftinin 2 çocuklarından küçüğü olan 2 yaşındaki Rüzgar Salih Sayar, 6’ncı kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Ağır yaralanan bebek, kaldırıldığı Devlet Hastanesinde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...