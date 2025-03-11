İki yaşındaki çocuk, 6'ncı kattaki balkondan düşüp öldü
Tokat'ta 6’ncı kattaki dairenin balkonundan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Olay saat 19.00’da Büyük Beybağı Mahallesi Gülaçar Sitesi'nde meydana geldi.
Sinan ve Nurcan Sayar çiftinin 2 çocuklarından küçüğü olan 2 yaşındaki Rüzgar Salih Sayar, 6’ncı kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Ağır yaralanan bebek, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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