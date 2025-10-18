İki yaşındaki çocuk otomobilde kilitli kaldı

İstanbul'un Kartal ilçesinde iddiaya göre bir anne, otomobilini park ettikten sonra kısa süreliğine araçtan indi. Bu sırada anahtar otomobilin içinde kaldı ve kapılar kilitlendi.

Araçta bulunan iki yaşındaki çocuğa kapıyı açması için düğmeye basması söylendi ancak çocuk ne yapacağını anlayamadı.

Ağlamaya başlayan çocuğu kurtarmak için olay yerine gelen itfaiye, aracın camını kırarak çocuğu çıkardı.

Annesi otomobilden çıkarılan çocuğuna gözyaşlarıyla sarıldı.

