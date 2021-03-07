İki yaşındaki ikizler yangında öldü

Hatay'da bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen evde iki yaşındaki ikiz kardeşlerin cesedine ulaşıldı.

İHA 07.03.2021 - 14:38

İki yaşındaki ikizler yangında öldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Serinyol Mahallesi Sencari Caddesi'ndeki iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Sağlık ekipleri evde 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler İnci Erek ve Erayda Erek'in cesedine ulaştı.

Yangında yaralanan anne Nazlı Erek (25) ve oğlu İbrahim Erek (3) ise ilk müdahalelerinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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