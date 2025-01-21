İki yayanın ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü tutuklandı

İzmir'de Dikili Limanı çıkışında, 19 Ocak'ta yaşanan kazanın ardından gözaltına alınan TIR'ın sürücüsü K.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen K.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



K.G. idaresindeki 35 AH 1013 plakalı TIR, geçtiğimiz günlerde Dikili Limanı çıkışı yakınlarında yaya ilerleyen Emine Cirit (74) ve Besime Çem'e (76) çarpmıştı.



Hastaneye kaldırılan yaralılar Cirit ve Çem yaşamını yitirmiş, sürücü ise gözaltına alınmıştı.